"Sensibel": Schwangere Kathi Wagener hat keine Lust auf Sex

Ihr ist gerade nicht danach! Katharina Wagener (28) und ihr Partner Kevin Yanik hatten sich nach einer langen On-off-Phase zusammengerauft – und die Are You The One?-Stars erwarten derzeit sogar ihr zweites Kind. Ihr Söhnchen freut sich schon total auf sein Geschwisterchen, verriet die Influencerin gegenüber Promiflash. Selbstverständlich freut sich auch das Paar total auf den Nachwuchs, auch wenn eine Sache zu kurz kommt. Kathi lässt derzeit keine Zärtlichkeiten zu!

Unter einem Instagram-Bild mit Kevin lässt sie ihre Follower tief in ihre Gedankenwelt blicken: "Seitdem ich schwanger bin, fällt es mir extrem schwer, mich fallen zu lassen. Vor allem Kevin merkt, dass ich alles und jeden außer Leo von mir stoße." Sie habe das Gefühl, ihr Baby liege dieses Mal tiefer, weswegen sie Schmerzen im Unterleib habe. "Ich bin irgendwie total sensibel, sogar auf Berührungen und Küsse", berichtet sie weiter.

Sie sei Kevin gegenüber total "kalt". Diese Situation sei daher auch eine große Herausforderung für das Paar. "Als Mann weiß man da auch nicht wirklich, wo vorne und wo hinten ist. Das neun Monate auszuhalten, ist sicher auch nicht leicht", zeigt Kathi sich verständnisvoll gegenüber dem Vater ihrer Kinder.

Anzeige

Instagram / kevinyanik Kathi Wagener und Kevin Yanik im März 2023

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de