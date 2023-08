Gerüchte: "Ex on the Beach"-Christian klärt Sexualität auf!

Christian klärt auf! In der vergangenen Folge von Ex on the Beach durfte der Reality-TV-Newcomer in der Villa einziehen. Dort brachte er direkt eine krasse Story mit: Er verriet, dass er seine Freundin Bella Janice bei einem Gangbang betrogen hatte. In der aktuellen Folge bekam dann auch besagte Verflossene ihren Auftritt in der Show. Doch seit einigen Tagen kursieren Gerüchte, der Berliner könnte auch an Männern interessiert sein. Jetzt klärt Christian auf!

"Ich habe letztes Jahr meinen Horizont erweitert, neue Eindrücke gesammelt und war offen für Neues", schreibt er in seiner Instagram-Story. Er sei nicht verklemmt und habe auch keine Angst davor, was Menschen über ihn sagen könnten. "Entspannt euch doch, macht das, was sich für euch gut anfühlt. […] Liebt doch einfach den Menschen – nicht Frau oder Mann, sondern einfach Mensch", legt er seinen Followern ans Herz. Anschließend fasst er zusammen: "Ich war 23 Jahre lang nur mit Frauen, letztes Jahr nach meiner Trennung von Bella habe ich Erfahrungen mit dem gleichen Geschlecht gesammelt und priorisiere jetzt kein Geschlecht mehr für eine Beziehung." Der Mensch müsse ihn einfach überzeugen.

Von seiner Gangbang-Geschichte sind die "Ex on the Beach"-Zuschauer allerdings gar nicht überzeugt. Unter einem Beitrag des offiziellen Instagram-Accounts des Formats sammeln sich zahlreiche Kommentare. "Warum habe ich das Gefühl, dass Christian mit seiner Ex das abgesprochen hat mit dem Thema 'Gangbang'? […] Nach dem Motto 'Lass was Krasses sagen, damit wir im Gespräch bleiben'", spekuliert einer der User.

Instagram / chrisdbtn Christian, Reality-Sternchen

Instagram / chrisdbtn Christian, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Instagram / chrisdbtn "Ex on the Beach"-Christian, April 2023

