Sie wird "Wetten, dass..?" mit Thomas Gottschalk moderieren!

Er hat schnell Ersatz gefunden! Vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass Thomas Gottschalk (73) am 25. November die ZDF-Erfolgssendung Wetten, dass..? zum letzten Mal moderieren wird – zur Überraschung vieler Fans allerdings nicht zusammen mit seiner langjährigen Co-Moderatorin Michelle Hunziker (46). Bislang war unklar, wer den Entertainer durch die letzte Abendshow begleiten wird. Nun steht fest: Sie wird neben Thomas stehen!

Im Interview mit Bild verrät der 73-Jährige nun, welche Dame an diesem besonderen Abend an seiner Seite stehen wird: "Schon um zu beweisen, dass ich kein Problem mit jüngeren Frauen an meiner Seite im TV habe, freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Victoria Swarovski (30)." Die Let's Dance-Moderatorin hat sich bislang noch nicht zu ihrem Auftritt neben dem blonden Lockenkopf geäußert.

Seine einstige Co-Moderatorin wird die Sendung hingegen als Gast auf dem Talk-Sofa verfolgen. Vor wenigen Tagen stellte das TV-Gesicht bereits wehmütig auf Instagram klar: "Michelle ist mir dabei ans Herz gewachsen und da wird sie immer einen Platz haben."

Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker bei "Wetten, dass...?" im November 2022

Anzeige

Getty Images Victoria Swarovski im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk, deutscher Moderator

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de