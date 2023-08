Drogen und Alkohol: Bradley Cooper ist seit 19 Jahren clean!

Bradley Cooper (48) ist nüchtern. Der Schauspieler steht schon seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit. Nach seinem Studium hatte er 1998 seine erste Gastrolle in der TV-Serie Sex and the City ergattern können – und seitdem geht es steil bergauf: Insgesamt durfte er sich schon über ganze neun Oscar-Nominierungen freuen. Zu Beginn seiner Karriere hatte Bradley allerdings Probleme mit Alkohol und Kokain.

Im Gespräch mit Bear Grylls bei "Running Wild With Bear Grylls: The Challenge" will der Überlebenskünstler wissen, ob Bradley "wilde Jahre" hatte. "Was Alkohol und Drogen angeht, ja", gibt er zu. Seine Berühmtheit sei jedoch nicht der Grund dafür gewesen. "Ich hatte Glück. Ich wurde mit 29 Jahren nüchtern und bin es jetzt seit 19 Jahren", freut sich der "Hangover"-Darsteller. Dennoch konnte er auch einen Nutzen aus seinen Erfahrungen ziehen, besonders für seine Darstellung eines Alkoholkranken in "A Star Is Born": "Das hat es einfacher gemacht, sich wirklich auf die Rolle einzulassen."

Während Bradley im vergangenen Jahr zu Gast im "Smartless"-Podcast war, verriet er außerdem, wie er es geschafft hatte, von den Drogen wegzukommen. "Es war Will Arnett (53) – er war der Grund. Will ging im Juli 2000 das Risiko ein, dieses schwierige Gespräch mit mir zu führen, und das brachte mich auf den Weg, mein Leben zu ändern", berichtete er. Der Kanadier habe ihn nach einem gemeinsamen Abendessen gefragt, ob er sich überhaupt noch daran erinnere. "'Du warst ein echtes Arschloch'", erinnerte sich der "Nightmare Alley"-Star an die Worte seines Kumpels zurück.

