Gewaltvorwürfe von Leonie? Léon Hettwer bezieht Stellung

Léon Hettwer will einige Dinge klarstellen. Der Lüneburger war im vergangenen Jahr ein Kandidat bei Love Island gewesen. Dort lernte er Leonie Weiß kennen – und lieben! Auch nach der Kuppelshow waren die beiden einige Monate ein Paar. Seit Ende letzten Jahres gehen sie jedoch getrennte Wege. Aber als Leonie jetzt ein Video im Netz hochlädt, muss sich Léon plötzlich rechtfertigen.

Vor ein paar Tagen hatte die Influencerin auf Instagram ein Reel geteilt, in dem sie auf häusliche Gewalt anspielt und zunächst viele blaue Flecken und Verletzungen zeigt – und dann ihren Weg, wie sie stärker wurde. In den Kommentaren fragten daraufhin viele, ob ihr Ex Léon damit etwas zu tun habe, aber das ließ Leonie offen. Jetzt stellt Léon ziemlich aufgebracht auf seinem Profil klar: Es geht nicht um ihn! "Ich bekomme eine Rufschädigung. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für Nachrichten ich bekommen habe! Beleidigungen, Bedrohungen [...]. Und das zu Unrecht, weil ich damit nichts zu tun habe. Gewalt gegen Frauen ist das Allerletzte", betont der Fitnessfreak.

Léon nimmt es sehr mit, dass Leute ihn falsch beschuldigen, etwas mit den Verletzungen an Leonie zu tun zu haben – dabei sei es ihr Ex-Freund aus einer früheren Beziehung gewesen. Dass die Beauty das nicht erklärt, kränkt ihren einstigen "Love Island"-Kollegen sehr. "Sie hat es jetzt aber bewusst offen stehen lassen, damit die Leute spekulieren können", mutmaßt er aufgebracht.

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner Leonie und Léon, "Love Island"-Finalisten 2022

Anzeige

Instagram / leonhettwer Léon Hettwer, ehemaliger "Love Island"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / leonacathrina Léon Hettwer und Leonie Weiß, "Love Island"-Traumpaar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de