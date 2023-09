Rippenbruch: Das steckt hinter Jannik Kontalis' Boxunfall

Jannik Kontalis verrät, wie es zu seinem Rippenbruch kam! Für den Make Love, Fake Love-Sieger endete sein vergangenes Box-Training im Krankenhaus. Beim Röntgen kam heraus, dass er sich eine Rippe gebrochen hat. Außerdem habe er sich starke Prellungen zugezogen. Mittlerweile durfte Jannik zwar wieder nach Hause – doch wie konnte so ein Unfall überhaupt zustande kommen? Jetzt klärt Jannik auf!

"Ich habe mir die Verletzung beim Boxen zugezogen. Mein Sparringpartner hat mich einfach sehr hart und ungünstig getroffen", verriet der Leiter einer Videoproduktionsfirma in seiner Instagram-Story. Dabei steht Sparring eigentlich für ein geringes Verletzungsrisiko, da es sich dabei nur um eine Art Trainingskampf handelt. Trotz seiner Verletzung möchte Jannik bald sogar schon wieder aktiv werden. "Ausruhen und nichts tun ist echt nicht geil, aber ich sehe mich in drei Tagen eh wieder beim Sport", betonte er. Abgesehen davon weisen seine Aufnahmen darauf hin, dass er bereits am Laptop sitzt, um zu arbeiten.

Dabei sollte sich Jannik wirklich schonen. Seine Follower rieten ihm dazu, Atemübungen zu machen, um eine Lungenentzündung vorzubeugen – dazu wird auch auf Netdoktor.de geraten. Schließlich schien auch der Podcaster das Ganze ernster zu nehmen: "Dann wäre ich ja komplett am Arsch..." Derzeit kühle er seine Verletzung nur mit einer Sportsalbe.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im Juli 2023

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Januar 2023

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer

