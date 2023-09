Rot und kurz! Megan Fox präsentiert ihre neue sexy Frisur

Megan Fox (37) ist kaum wiederzuerkennen! Die Schauspielerin unterzieht sich immer mal wieder einer Typverwandlung. Bekannt geworden war sie mit ihrer langen schwarzen Mähne – in den vergangenen Jahren testete sie dann aber auch graue und rosa-blonde Haare. Zuletzt strahlte der Transformers-Star mit kupferroter Haarpracht. Doch auch die hat sie nun gegen einen neuen Look eingetauscht: Megan trägt jetzt einen knallroten Bob!

Aktuelle Fotos zeigen die Beauty nun mit ihrem Verlobten Machine Gun Kelly (33) in New York. Am Montag spazierten die beiden durch den Big Apple – und besonders Megan stach dabei ins Auge! Die 37-Jährige überraschte nämlich mit einer neuen Frisur: Ihre Haare waren schulterlang und in einem knalligen Rot, zusätzlich bedeckte ein Pony die Stirn der US-Amerikanerin. Zu dem auffälligen Styling trug Megan ein kurzes Kleid mit Pünktchen.

Der neue Look dürfte die Fans der "Hope & Faith"-Darstellerin begeistern – und sie auch beruhigen. Denn zuletzt hatte Megan ihren Bewunderern eher Sorgen bereitet: Beim Verlassen einer Beauty-Klinik hatte sie ihr Gesicht versteckt und war in einem Rollstuhl herausgeschoben worden. Was genau damals los war, ist bis heute nicht klar.

