Fremdscham beim Sommerhaus: Claudia Obert vögelt trocken!

Claudia Obert (61) und Max Suhr (25) legen direkt richtig los! Heute flimmert die erste Folge vom Sommerhaus der Stars über die Bildschirme. Wieder werden mehr oder weniger berühmte Paare versuchen, sich gegenseitig auszubooten und am Ende zu gewinnen. Als Erstes ziehen Claudia und ihr Lover Max ins Sommerhaus ein. Die beiden bereiten Ricarda Raatz und Maurice Dziwak gleich einen besonders heißen Empfang...

Nachdem die Unternehmerin und ihr Toyboy sich umgesehen haben, können sie ihre Finger direkt nicht mehr voneinander lassen: Auf der Bank vor dem Haus knutschen sie wild miteinander rum und mimen ein Schäferstündchen. Damit hören die Liebestollen auch nicht auf, als Ricarda und Maurice in den Garten kommen! "Wie wir begrüßt wurden, das war eine absolute Frechheit. Das ist eine Sache von Respekt. Die haben uns [...] zu dem Zeitpunkt nicht respektiert", echauffiert sich Maurice danach. Max und Claudia hätten das Love Island-Couple mit Absicht nicht beachtet.

Auch bei den Zuschauern kommt die Trockenvögel-Aktion nicht sonderlich gut an. "Die Frau Obert hat gerade genau alles von ihrem Sympathiebonus bei mir verspielt... So dermaßen billig habe ich sie in vergangenen Formaten nicht erlebt", zeigt sich eine Userin enttäuscht. "Bei der ordinären Obert könnte ich schon jetzt kotzen", stimmt ein weiterer zu. "Da denkst du, du machst bei einer Realityshow mit und landest auf einem Porno-Set", witzelt ein Fan.

RTL Maurice Raatz und Maurice Dziwak im "Sommerhaus der Stars"

RTL Max Suhr und Claudia Obert im "Sommerhaus der Stars"

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz und Maurice Dziwak im Oktober 2022

