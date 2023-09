Mittelfinger im Sommerhaus: Walentina und Can sind save!

Damit haben die Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten nicht gerechnet! Schon seit der ersten Folge der neuen Staffel stand fest, dass Walentina Doronina (23) und Can Kaplan nicht das beliebteste Paar werden. Besonders bei ihren Mitbewohnern eckten die beiden schon mehrfach an, nicht zuletzt, weil sie einen Streit nach dem anderen anzettelten. Deshalb wollten die anderen Duos sie eigentlich aus der Show schmeißen. Doch Pustekuchen – Wale und Can sind save!

In der zweiten Folge müssen die Promipaare gleich zwei Spiele bestreiten. Bei der ersten Challenge können Eric (34) und Edith Stehfest den Sieg holen. Bei dem anschließenden Game müssen die Stars in der Höhe Fragen beantworten – und das führt bei Wale und Can zum Eklat. "Ich schwöre dir, ich mache Schluss und breche ab, wenn du mir nicht glaubst. Ich hasse dich, du bist so ein Arschloch", weint die Blondine. Auch im weiteren Verlauf gibt es nur Geschrei und Geheule – doch mit Erfolg. Denn die Influencerin und der Unternehmer sind das schnellste Paar und sind somit vor der Eliminierung geschützt. Auf diesen Triumph reagierte Wale wie immer provokant und zeigte ihren Mitbewohnern beide Mittelfinger!

Somit können Walentina und Can nicht als erstes Pärchen aus der Show fliegen. Den Fans vor den TV-Bildschirmen passt das gar nicht. "Wie respektlos und kindisch von Walentina beide Mittelfinger zu zeigen. Das war so drüber", schimpft ein User auf Instagram. Einige Zuschauer gehen noch weiter: "Dass RTL so eine heftige psychische Gewalt überhaupt ausstrahlt – unfassbar."

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" auf RTL+.

