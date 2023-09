Nichte wirft Maximilian Schell (†) sexuellen Missbrauch vor

Schwere Vorwürfe gegen Maximilian Schell (✝83). Als erster deutschsprachiger Schauspieler, der nach dem Zweiten Weltkrieg einen Oscar erhielt, schrieb der "Deep Impact"-Darsteller Filmgeschichte. Im Jahr 2014 machten dann aber traurige Neuigkeiten die Runde: Im Alter von 83 Jahren stirbt Maximilian. Doch nun werden schwere Vorwürfe gegen den Verstorbenen erhoben: Seine Nichte behauptet, dass Maximilian sie mit 14 Jahren sexuell missbraucht hat.

"Ich habe mich selbst verleugnet – um des Friedens willen... die übermächtige berühmte Familie im Nacken, die mir die Luft zum Atmen nahm", offenbart Marie Theres Relin (57) in ihrem Buch "Szenen keiner Ehe", das sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Franz Xaver Kroetz geschrieben hat. "Ich wurde als Vierzehnjährige von meinem Onkel sexuell missbraucht, verführt, entjungfert – ohne Gewalt, aber gegen meinen Willen", so Marie. Ihrer Mutter Maria Schell, die bereits 2005 verstarb, gibt die heute 57-Jährige Mitschuld an dem Missbrauch: "Meine Mutter in ihrer dämlichen Männerverehrung hatte die pädophilen Neigungen sozusagen gefördert", heißt es in dem Buch.

"Meiner Mutter konnte ich mich nicht offenbaren. Ich habe meinen Onkel ja auch gemocht, irgendwo geliebt. Als ich die Erfahrungen vor zehn Jahren einem sehr kleinen Familienumfeld erzählt habe, kam es zum Totschweigen", erklärt Marie zudem gegenüber Bild. Erst neun Jahre nach dem Tod ihres Onkels und mithilfe einer Therapie kann Marie nun endgültig ihr Schweigen brechen.

