Feuer-Emojis: Michael B. Jordan findet Shirin David heiß!

Diese Chance hat er sich nicht entgehen lassen. Shirin David (28) machte sich in den vergangenen Jahren nicht nur einen Namen als erfolgreiche Influencerin, sondern auch als angesagte Rapperin. Kein Wunder, dass die Beauty auch in der Männerwelt ziemlich begehrt ist. Was ihr Liebesleben angeht, hält sich die gebürtige Hamburgerin jedoch eher bedeckt. Doch nun verrät Shirin: Michael B. Jordan (36) ist in ihre DMs geslidet!

In der neuen Folge ihres Podcasts "DirTea Talk" stellt sich die 28-Jährige gemeinsam mit Fußballprofi Alisha Lehmann (24) einigen pikanten Fragen. Dabei plaudert Shirin unter anderem aus, wer der bekannteste Promi war, der sie auf Social Media angeschrieben hat. Die Blondine muss nicht lange fackeln: "Bei mir war es Michael B. Jordan." Allerdings soll der Schauspieler kein Mann der großen Worte gewesen sein – und das kam bei ihr nicht gerade gut an: "Aber es waren die Feuer-Emojis. Warum die Feuer-Emojis?"

Erst vor wenigen Monaten plauderte Shirin in einer Instagram-Fragerunde aus, welche Kriterien ihr zukünftiger Partner erfüllen sollte. Total ehrlich gab sie zu: "Elegant, charmant, gute Etikette und keine Komplexe." Anschließend fügte die "Gib Ihm"-Interpretin dann noch ein etwas intimeres Detail hinzu: "Wenn er nicht dreimal pro Nacht ficken kann, dann heißt es tschüss."

Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David im September 2023

Anzeige

Getty Images Michael B. Jordan, Schauspieler

Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de