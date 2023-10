"Frei leben": Mike Cees will doch keine Paartherapie mehr

Er hat die Nase voll! Um ihre Eheprobleme zu klären, begannen Mike Cees und Michelle Monballijn eine Paartherapie. Im Sommerhaus der Stars war das Paar nämlich mit den Schattenseiten seiner Beziehung konfrontiert worden. Doch auch in den Gesprächen mit der Therapeutin geriet das Paar immer wieder aneinander. Damit soll nun endgültig Schluss sein: Mike will nämlich nicht länger an den Eheproblemen arbeiten – er will endlich wieder frei sein.

"Wir haben sehr tief blicken lassen, auch in eine Paartherapie, wo ich mittlerweile ausgestiegen bin, weil ich keinen Bock mehr habe, permanent irgendwie so meinen Kopf ficken zu lassen von irgendwelchen Themen", verrät der einstige Temptation Island-Verführer im Promiflash-Interview während der B:Real-Dreharbeiten. Das habe folgenden Grund: "Ich will frei leben und mein Ding machen, habe ich ja die letzten Jahre davor auch gemacht."

Außerdem verrät Mike gegenüber Promiflash, wie es aktuell um seine Ehe steht: "Wir durchleben gerade eine sehr, sehr harte Phase, und ich glaube, ich werde tief in die Tasche greifen müssen, um da wieder ein bisschen Klarheit zu machen." Deutet er damit etwa eine Scheidung von Michelle an?

Alle Infos zu "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" auf RTLZWEI.

ActionPress Mike Cees und Michelle Monballijn

privat Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn, ehemalige Sommerhaus-Bewohner

ActionPress Mike Cees und Michelle Monballijn

