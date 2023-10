Danny Elfman erneut wegen sexueller Belästigung angeklagt

Erneute Schlagzeilen um Danny Elfman (70). Als Filmkomponist wurde der US-Amerikaner weltberühmt. So arbeitet Danny seit Jahren mit Regisseur Tim Burton (65) zusammen oder hatte große Erfolge mit seiner Titelmelodie zu der Serie Die Simpsons gefeiert. Zuletzt sorgte er aber mit negativen News für Aufsehen: Die Komponistin Nomi Adadi verklagte Danny. Doch damit nicht genug: Eine weitere Frau geht nun gerichtlich gegen Danny vor.

Das berichtet jetzt unter anderem Deadline. In den Dokumenten beschuldigt die Klägerin Danny und seine Firma, zwischen 1997 und 2002 sexuelle Übergriffe, geschlechtsspezifische Gewalt, vorsätzliche Zufügung emotionalen Leids, sexuelle Belästigung und Fahrlässigkeit an ihr begangen zu haben. Die Frau, die in den Unterlagen als "Jane Doe" bezeichnet wird, sei 21 Jahre alt gewesen, als sie den damals 47-jährigen Danny kennenlernte. Zunächst lud er sie regelmäßig zu Musikveranstaltungen ein, doch an einem Abend habe Danny die junge Frau sexuell belästigt. Dies soll sich mehrere Male wiederholt haben, bis Jane den Kontakt abbrach.

Wie Rolling Stone bereits berichtete, behauptete Nomi in einer Klage von 2018, dass sich Danny mehrmals vor ihr entblößt und masturbiert habe. Daraufhin sollen die beiden einen Vergleich und eine Geheimhaltungsvereinbarung abgeschlossen haben, der 70-Jährige zahlte allerdings nicht die vereinbarte Summe. Zudem erklärte er in einem Statement: "Frau Abadis Anschuldigungen sind einfach nicht wahr."

