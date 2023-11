Nach zwei Jahren Ehe: Model Annika Gassner wieder Single

Annika Gassner ist wieder auf dem Markt! Das deutsche Model und Istok Kespret begrüßten im November 2018 ihre gemeinsame Tochter Milana Sophie auf der Welt. Ihr Familienglück und ihre Liebe zueinander besiegelten sie dann drei Jahre später: Sie gaben sich auf der italienischen Insel Capri im Rahmen einer romantischen Zeremonie das Jawort. Ihre Ehe wirkte bislang immer sehr gefestigt – doch der Schein trug: Annika und Istok sind nicht länger ein Paar.

Im Bild-Interview schenkt die Beauty reinen Wein ein. "Ich bin wieder Single", bestätigt sie dem Blatt und führt weiter aus: "Ich habe ein Jahr um meine Ehe gekämpft." Irgendwann sei sie jedoch an dem Punkt angelangt, wo sie erkannt habe, dass es keinen Sinn mehr mache – auf den genauen Trennungsgrund geht sie allerdings nicht ein. "Ich suche nach einer Wohnung für mich und meine Tochter. Am liebsten in der Nähe, denn ich möchte, dass sie mit ihrem Vater so viel Zeit verbringt, wie möglich", erklärt die 35-Jährige. Demnach hat das Wohl ihres Mädchens immer noch die höchste Priorität für beide.

Doch wie wird es Milana wohl mit der Trennung ihrer Eltern ergehen? "Sie wird davon gar nicht so viel mitbekommen", stellt Annika klar und begründet das: "Denn das Gute ist: Ihr Vater kümmert sich um sie. Gerade erst waren sie zusammen verreist. Und sie war schon immer bei mir, wenn Papa viel unterwegs war und umgekehrt."

Annika Gassner, Model

Annika Gassner, 2023

Getty Images Annika Gassner, Model

