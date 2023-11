"Beste Frau": Yasin Mohamed schwärmt von seiner Yeliz!

Sie scheint ihm den Kopf verdreht zu haben! Vor zwei Jahren hatten sich Yeliz Koc (30) und Yasin Mohamed (32) bei Kampf der Realitystars kennengelernt. Eigentlich hatten die Influencer immer ein freundschaftliches Verhältnis zueinander – doch seit wenigen Wochen gibt es Gerüchte, dass zwischen den beiden etwas laufen könnte. Die Beauty besuchte den Herzensbrecher unter anderem in München. Jetzt verdichten sich die Hinweise: Yasin schwärmt total von Yeliz.

"Ich habe die beste Begleitung auf diesem Planeten. Yeliz ist eine Top-Frau", verrät der Hottie beim Fame-Fighting-Event gegenüber Promiflash. Das sage er aber nicht zu jeder Frau: "Irgendwann gibt es mal das Gefühl, wo du sagst, krass, jetzt stimmt das, was ich sage. Normalerweise habe ich so eine VHS-Kassette, die immer gleich ist." Bei Yeliz sei das aber ganz anders: "Ich habe eine tolle Frau an meiner Seite."

Immerhin habe Yasin Yeliz' Tochter Snow schon kennengelernt. "Ein tolles kleines Kind, was voller Liebe strahlt und eine tolle Mutter", schwärmt er vom Mama-Tochter-Duo. Seinen Party- und Frauengeschichten habe er abgeschworen: "Ich meine dieses Gas geben, Saufen, Bumsen, das ist ein vermeintliches Loch, was du versuchst, zu füllen. Wenn du auf einmal Fülle fühlst ohne so etwas, dann ist das ein anderes Thema."

Yasin Mohamed, Influencer

Yeliz Koc und Yasin Mohamed, Realitystars

Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow

