Sex mit Chris Broy: Melody Haase machte Schwangerschaftstest

Es sind ziemlich private Einblicke! Melody Haase (29) bewegt die Fans mit ihrer sehr emotionalen Vergangenheit. Offen spricht sie über ihre Erfahrungen mit Depressionen und will ihren Fans mit ihrer Geschichte Mut machen. Auch vor diesem Thema macht sie keinen Halt: In The Real Life - #nofilter erzählte sie, dass sie mit einem Mann Sex ohne Kondom hatte und dies zutiefst bereut. Jetzt offenbart Melody, um wen es sich handelt!

In B:REAL – Echte Promis, echtes Leben entscheidet sich die Sängerin, kein Geheimnis mehr daraus zu machen. Denn anscheinend zieht der besagte Mann öfter dieselbe Masche ab! "Meine Periode blieb dann auch aus, ich hatte Angst, dass ich schwanger war. [...] Das war Chris", erklärt Melody. Angeblich habe er sie überreden können, Sex ohne Kondom zu haben. Zwei Tage später hatte sie die Pille danach genommen – trotzdem blieb die Angst.

Der Test war aber negativ. "Man wurde verarscht als Frau. So ist er halt, unser Chris. [...] Wir haben die ganze Nacht telefoniert und er hat mich besucht, wir haben über Gott und die Welt geredet. Das macht er halt mit jeder", blickt Melody zurück. Gino Bormann (35) kann dies nur bestätigen: "Der bumst sich durch."

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Sängerin

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Star

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Realitystar

