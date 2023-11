Lahm? Jack Harlow verrät seine Lieblingsstellung beim Sex

Er geht ins Detail. Vor drei Jahren gelang Jack Harlow (25) mit dem Video zu "Whats Poppin" der ganz große Durchbruch in der Musikbranche. Seither läuft es für den Rapper wie am Schnürchen – er landet einen Hit nach dem anderen. Auch in seiner neusten Single "Lovin On Me" rappt der US-Amerikaner mal wieder nur zu gerne über das Thema Sex. Nun verrät Jack seine sexuellen Vorlieben!

In der neuesten Podcastfolge von "Call Her Daddy" spricht der 25-Jährige offen über seine persönlichen Präferenzen im Bett – und dabei plaudert Jack unter anderem aus, dass die Missionarsstellung "normalerweise" seine Lieblingsstellung beim Sex sei. "Das Beste. Besser geht's nicht", betont er und fügt scherzend hinzu: "Das ist doch diese Eckbude in Sexform, oder?"

Dabei hat der "First Class"-Interpret auch direkt Worte für alle Kritiker parat, denen die Position vielleicht zu "vanillemäßig" sei. "Seien wir einfach ehrlich: Es ist Standard", stellt Jack in dem Gespräch klar und macht deutlich, dass jeder seine eigenen Vorlieben habe. "Das ist in Ordnung. Es ist nicht objektiv, aber es fühlt sich ziemlich nahe an der Objektivität an", erklärt er weiter.

Getty Images Jack Harlow, "First Class"-Interpret

Getty Images Jack Harlow, Rapper

Getty Images Jack Harlow im Mai 2023

