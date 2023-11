Dominik Stuckmann packt bei Promi BB die Sexgeschichten aus!

Pikante Themen bei Promi Big Brother! Seit einer Woche sitzen die prominenten Bewohner nun im Container fest. Damit keine Langeweile aufkommt, wissen sich Dominik Stuckmann (31), Paulina Ljubas (26) und Co. zu helfen und tauschen fleißig Geschichten aus. Bei dem Thema Sex an ungewöhnlichen Orten weiß der Ex-Bachelor seine Mitbewohner zu unterhalten. Zu seinen Studienzeiten hatte Dominik einmal einen Hörsaal für eine schnelle Nummer zweckentfremdet!

Das Reality-Sternchen habe sich mit einer Partnerin eine halbe Stunde vor Vorlesungsbeginn in den Hörsaal geschlichen. Die Tür habe Dominik mit einem Stuhl zugesperrt. Doch ungestört blieben die beiden trotzdem nicht."Da kam der Professor durch eine andere Tür rein. Ich gerade auf dem Tisch mit ihr", beschreibt er die unangenehme Situation und erzählt, die beiden wären lautstark rausgeschmissen worden. Auch andere Kommilitonen hätten den Saal bereits betreten: "Das war ganz schön peinlich."

Doch Dominik ist nicht der einzige Geschichtenerzähler, auch die anderen Kandidaten haben einiges zu sagen. Der Streamer Ron Bielecki (25) habe bereits mit einer Dame die Supermarkt-Toilette ausgetestet. Reality-Sternchen Paulina Ljubas beschreibt eine ihrer Liebeleien wie folgt: "Mitten auf der Straße, nachts im Regen auf einer Insel in Kroatien."

SAT.1/Nadine Rupp Dominik Stuckmann, "Promi Big Brother"-Teilnehmer 2023

Instagram Dominik Stuckmann im Juli 2023

Sat.1 Der "Promi Big Brother"-Cast 2023

