Nach Tod von Verlobter: Tom Mann macht Beziehung öffentlich!

Er ist wieder verliebt! Der einstige X Factor-Kandidat Tom Mann hat eine schwere Zeit hinter sich. Im Juni vergangenen Jahres wurden tragische Neuigkeiten öffentlich: Seine Verlobte Danielle Hampson starb an dem Tag, an dem sie eigentlich mit ihrem Liebsten vor den Traualtar treten wollte. 18 Monate nach ihrem Tod hat er nun überraschende Liebes-News zu verkünden: Tom ist anscheinend wieder in festen Händen!

Mit einem Schnappschuss in seiner Instagram-Story scheint der Sänger seine neue Liebe offiziell zu machen. Auf dem Foto ist der Musiker gemeinsam mit seinem Sohn Bowie und der Peloton-Trainerin Leanne Hainsby zu sehen. In dicke Wintermäntel gehüllt und eng aneinander gekuschelt, strahlen die drei in die Kamera. Auch Leanne teilt das Foto und verziert es mit drei Herz-Emojis.

In einem herzzerreißenden Statement verkündete Tom im vergangenen Jahr den Tod seiner Liebsten auf der Social-Media-Plattform. "Was eigentlich der schönste Tag unseres Lebens werden sollte, endete in einem irreversiblen Herzschmerz. Wir haben es nie bis zum Altar geschafft, konnten nie unser Gelübde ablegen oder unseren ersten Tanz tanzen", schrieb er damals.

Leanne Hainsby, Peloton Trainerin

Tom Mann, Musiker

Tom Mann und Danielle Hampson im Juli 2021

