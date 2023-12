Fans schockiert über Glorias freiwilligen Promi-Büßen-Exit!

Gloria Glumac hat sich mit dieser Aktion keinen Gefallen getan. Die Ex von Nikola Glumac stellte sich in der diesjährigen Staffel von Das große Promi-Büßen ihren TV-Ausrastern und anderen Missetaten. Nach ihrer Runde der Schande könnte man meinen, dass der Realitystar das Schlimmste hinter sich gebracht hat. Doch als Patrick Romer (28) das Camp verlassen muss, fackelt sie nicht lange und geht freiwillig. Die Zuschauer machen sich deshalb über Gloria lustig...

Auf der Plattform X, ehemals Twitter, kommentieren viele den überraschenden Exit der Blondine. "Vor allem müsst ihr bedenken, dass sie dann nur die Hälfte der Gage bekommt (Vertragsstrafe) so peinlich – Hilfe", gibt ein User preis. Andere gehen noch weiter und werfen Gloria folgendes vor: "Gloria will den Bauern bumsen, deshalb geht sie wirklich" und "Welche selbstbewusste Frau läuft so einem Kerl nach." Die Community könne nicht verstehen, warum sie das Ganze so leichtfertig hingeschmissen hat: "Wenn man es mit dem Büßen ernst meint, zieht man es auch bis zum Ende durch und bricht es nicht einfach ab."

Doch Gloria scheint in Patrick mehr als nur einen Mitstreiter gefunden zu haben. Im Verlauf der Show näherten sich die beiden an und kuschelten das ein oder andere Mal miteinander. Die zwei turtelten und machten keinen Hehl daraus, dass sie einander sehr gefallen. Der Hobby-Bauer schwärmte beispielsweise von den verliebten Blicken, die Gloria ihm zuwarf.

