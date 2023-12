Betrug: "Temptation Island"-Umut und Emma haben Sex im TV!

Sie sind sich tatsächlich nähergekommen! Bei Temptation Island V.I.P. wollte Umut Tekin (26) eigentlich seiner Freundin Jana-Maria Herz (31) beweisen, dass er ihr treu sein kann. Die einstige Bachelor-Bekanntheit hatte nämlich Vertrauensprobleme, da ihr Partner zuvor fremdgeknutscht hatte. Doch seit dem ersten Tag knisterte es heftig zwischen dem Vergebenen und Verführerin Emma Fernlund. Beim "Temptation-Date" kam es schließlich zum Höhepunkt bei den beiden: Umut und Emma haben Sex vor laufender Kamera!

In der aktuellen Folge lassen es sich die Turteltauben zunächst im Whirlpool gut gehen. Emma sitzt auf Umuts Schoß und blickt ihm tief in die Augen, während der Lockenkopf von ihr schwärmt und zugibt, schon längst mit seiner Freundin abgeschlossen zu haben. In der folgenden Szene küssen sich die beiden im Pool. Die Blondine macht Nägel mit Köpfen und fragt Umut: "Wollen wir ficken?" Der nimmt die Einladung an und so kommt es im Badezimmer zu heißem Sex! Anschließend geht es im Bett unter der Decke weiter.

Nachdem Umut Jana-Maria damit öffentlich betrogen hat, scheint es nun so, als hätte er in Emma seine neue Partnerin gefunden. Eine aufmerksame Promiflash-Leserin hat die beiden vor wenigen Tagen in Elmshorn gesichtet. Dabei schlendern Umut und Emma gemeinsam durch die Straßen – und wirken dabei ganz wie ein Liebespaar.

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitystar

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Influencerin

Privat Umut Tekin und Emma Fernlund im Dezember 2023 in Elmshorn

