Das halten Fans von Umut und Emmas "Temptation Island"-Sex

Die Fans haben eine klare Meinung! Bei Temptation Island V.I.P. wurde Umut Tekin (26) beim finalen Lagerfeuer mit seinen eigenen Bildern konfrontiert. Der bis dato Vergebene zeigte sich aber wenig einsichtig und reumütig gegenüber seiner Freundin Jana-Maria Herz (31). Er hatte seine Partnerin nämlich mit Verführerin Emma Fernlund betrogen: Beim "Temptation-Date" kam es zum Sex im Badezimmer. Zu dieser Szene haben die Promiflash-Leser eine deutliche Meinung: Das haltet ihr von Umut und Emmas TV-Betrug!

In einer Promiflash-Umfrage [Stand 20. Dezember 2023, 09:40 Uhr] haben 2924 Personen darüber abgestimmt, was sie von Umut und Emmas Sex halten. Demnach freuen sich 104 Leser (3,6 Prozent), dass sich die beiden in dem TV-Format gefunden haben. Dagegen findet eine deutliche Mehrheit, nämlich 1820 Fans, dass das Verhalten der zwei gar nicht geht und dass der Betrug total respektlos gegenüber Jana-Maria war. 96,4 Prozent lehnen Umut und Emmas Verhalten also ab.

Die ließen es sich in der letzten Folge zunächst im Whirlpool gut gehen. Emma setzte sich auf Umuts Schoß und blickte ihm tief in die Augen, während der Lockenkopf von ihr schwärmte und zugab, schon längst mit seiner Freundin abgeschlossen zu haben. Die Blondine machte Nägel mit Köpfen und fragte Umut: "Wollen wir ficken?" Der nimmt die Einladung an und so kommt es im Badezimmer zu heißem Sex! Anschließend ging es im Bett unter der Decke weiter.

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitystar

Privat Umut Tekin und Emma Fernlund im Dezember 2023 in Elmshorn

