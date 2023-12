Schwangerschafts-Pics: OnlyFans-Model verdreifachte Umsatz

Damit hat sie wohl nicht gerechnet. Nachdem Patricia Steisy sich bereits ihren Weg durch das spanische Reality-TV gebahnt hatte, entschied sie sich zuletzt dafür vom Fernsehen ins Internet zu wechseln. Seither verdient die Beauty ihr Geld mit OnlyFans-Inhalten. Jedoch veränderte sich das Leben der gebürtigen Spanierin zuletzt bedeutend – denn sie erwartet Nachwuchs. Doch statt ihrer Karriere zu schaden, scheint ihre Schwangerschaft diese sogar voranzutreiben: Patricia konnte ihren Umsatz mit Babybauch-Bildern vervielfachen!



"Die Leute sagen: 'Du bist eine Schlampe'", sagt die baldige Mama laut New York Post in einem aktuellen Interview und fügt hinzu: "Aber ich lebe jetzt in einem großen Haus, und ich schäme mich nicht." Wie das OnlyFans-Model im weiteren Verlauf des Gesprächs verrät, habe sie vor ihrer Schwangerschaft fast 4.000 Euro im Monat verdient, wohingegen sie diese Summer inzwischen verdreifacht habe. Sogar bis zu 14.000 Euro sollen monatlich auf dem Konto der 32-Jährigen eingehen – und das dank ihrer Babykugel-Bilder.

Derzeit befindet sich Patricia in der 20. Schwangerschaftswoche. Ob die in Madrid lebende Influencerin jedoch auch nach der Geburt ihres Kindes auf der Plattform für Erwachsene aktiv sein wird, bleibt abzuwarten. Sie selbst sagte zumindest bereits im Interview: "Ich bevorzuge es, das hier zu machen, anstatt zu verlangen, dass ich für meine Arbeit bezahlt werde, weil ich nicht arbeiten will."

