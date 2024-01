Kurz nach Trennung: Cedric Beidinger beim Knutschen erwischt

Er weiß sich zu trösten! An Silvester hatte Cedric Beidinger seinen Fans verkündet, dass es zwischen ihm und Hanna Annika (26) aus und vorbei ist. Der Forsthaus Rampensau- Kandidat erklärte, dass seine Ex die Beziehung beendet habe. Mehr Details wollte der Blondschopf nicht verraten, doch er zeigte sich sehr geknickt. Mit der Traurigkeit ist es nun offensichtlich vorbei – Cedric wurde jetzt beim Knutschen mit einer anderen Frau gesichtet!

Eine Promiflash-Leserin erwischte ihn am Wochenende auf dem World Club Dome in Frankfurt. Laut ihr war Cedric in ständiger Begleitung einer Frau, mit der er Händchen haltend herumlief und rumgemacht haben soll. "Die beiden sahen sehr vertraut aus", erklärte die Augenzeugin. Diese behauptete zudem, dass die Unbekannte Celina heißt.

Die Trennung von Hanna scheint noch nicht allzu lang her zu sein. Trotz des Liebes-Aus wolle der Mainzer positiv bleiben und gut gelaunt durchs Leben gehen. "Ich versuche, mich zum jetzigen Standpunkt einfach abzulenken und das Leben zu genießen", erklärte Cedric im "Blitzlichtgewitter Podcast". Findet ihr es zu schnell von Cedric, dass er bereits eine andere küsst? Stimmt direkt unten in der Umfrage ab!

Instagram / hannannika_ Cedric Beidinger und Hanna Annika im Urlaub

Promiflash Cedric Beidinger und eine unbekannte Frau

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger im Dezember 2023

