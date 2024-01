Horror-Ehe: Christine Neubauers Schwiegertochter packt aus

Sie berichtet Schlimmes! 2013 hatten sich Paris Dinzinger und der Sohn von Christine Neubauer (61), Lambert Dinzinger jr., kennengelernt. Zwei Tage nach ihrem ersten Treffen waren die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin und der Promi-Sprössling zusammengezogen. Im Jahr 2019 gaben sich die beiden dann das Jawort. Doch mittlerweile soll alles vorbei sein. Nach der Trennung erhebt Paris jetzt schwere Vorwürfe gegen Lambert!

"Es begann als Liebesgeschichte und entwickelte sich langsam zu einer Beziehung aus Liebe und Angst", berichtet die 30-Jährige im Gespräch mit Bild. Psychische und physische Gewalt soll die Beziehung geprägt haben. "Er verachtet Menschen, hat keinen Respekt vor Frauen, am wenigsten vor mir und seiner Mutter", gibt Paris im Beisein ihres Anwalts preis. In der Ehe hat die Schwiegertochter von Christine einiges mitgemacht: "Öfter schubste er mich durch die Gegend, wenn ihm etwas nicht passte. Oder er stieß mich im Vorbeilaufen so heftig gegen die Schulter, dass ich manchmal auf den Boden fiel."

Was wohl seine berühmte Mutter von den Vorwürfen hält? Nach jahrelanger Funkstille hatten sich Christine und Lambert jr. vor drei Jahren wieder versöhnt. "Der Stand der Dinge ist, dass es wunderschön ist – ein ganz tolles Gefühl", erzählte die "Hannas Entscheidung"-Darstellerin im Gespräch mit RTL.

Anzeige

ActionPress Lambert Dinzinger jr., und Paris Dinzinger, 2013

Anzeige

Getty Images Christine Neubauer, Lambert Dinzinger jr., und Lambert Dinzinger 2009

Anzeige

Getty Images Christine Neubauer im Juli 2018 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de