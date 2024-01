Dschungelcamp-Rentner: Ist Schauspieler Heinz Hoenig zu alt?

Ob er sich seine Teilnahme gut überlegt hat? Heute Abend startet die diesjährige Dschungelcamp-Staffel. Unter anderem kämpfen das Model Anya Elsner (20) und die Realitystars Mike Heiter (31) und Fabio Knez um die beliebte Dschungel-Krone. Auch Heinz Hoenig ist mit von der Partie. Doch schnell kommen bei den Fans Zweifel auf: Ist Heinz mit seinen 72 Jahren etwa zu alt für das Dschungelcamp?

Zumindest auf X scheinen sich die Zuschauer einig zu sein. "Holt den Alten ab, das ist doch Wahnsinn. Der sieht maximal ungesund aus", schreibt etwa ein User, während ein zweiter kommentiert: "Ich bleibe dabei, Heinz wird keinen ganzen Tag im Camp überleben." Auch mit seinem Verhalten scheinen einige Fans nicht einverstanden zu sein. "Kann der Heinz eigentlich noch was anderes außer meckern?!", wettert ein Zuschauer.

Gemeinsam mit seiner Kontrahentin Cora Schumacher (47) bezieht der "Das Boot"-Darsteller als Erster das Camp – dabei sorgt Heinz direkt für einen Regelverstoß: Er pinkelt ins Camp! "Ich musste so pissen, das ging so an die Grenze", rechtfertigt er seinen Fehltritt. Na, ob da nicht noch Konsequenzen auf Heinz und seine Mitcamper warten?

