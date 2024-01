"Egoisten": Ein "Reality Backpackers"-Paar sorgt für Ärger!

Das gibt Stress! Vor rund einer Woche startete das neue Trash-TV-Format Reality Backpackers. Ausgewählte Fernsehsternchen werden an verschiedenen Orten in Thailand ausgesetzt und müssen sich bei Challenges durchkämpfen. Mit von der Partie sind unter anderem Tommy Pedroni, Melody Haase (29) und Cosimo Citiolo (42). Aber auch Cecilia Asoro und Luis Tinderking sind bei der Show am Start und sorgen nun für Aufregung!

In der vierten Folge muss sich das Duo bei einem verlockenden Angebot entscheiden. Es besteht die Wahl zwischen Camping oder einer erholsamen Nacht in einer besseren Unterkunft. Das Problem – wählen sie Zweiteres, werden die anderen Backpacker bestraft. Als die anderen Kandidaten erfahren, dass die beiden nicht widerstehen konnten, ernten sie harte Kritik. "Die sind Egoisten", klagt Cosimo. "Wenn man sich so ekelhaft verhält, ich ficke die doch", heißt es von Christina Dimitriou (32).

Bei Tommy und Lena Schiwiora (27) läuft es hingegen harmonischer. Die beiden kamen sich auch schon ziemlich nah. Für den Toilettengang haben die TV-Bekanntheiten in der Wildnis nur eine Halterung mit einem Beutel. Als die beiden für kleine Königstiger müssen, offenbart der ehemalige Are You The One?-Kandidat, dass er niemanden kenne, der so viel pinkeln müsse wie die Blondine.

Kandidaten von "Reality Backpackers"

Christina Dimitriou und Tara Tabitha bei "Reality Backpackers"

Tommy Pedroni und Lena Schiwiora bei "Reality Backpackers"

