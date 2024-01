Eines der "Love Fool"-Paare verlässt freiwillig die Show!

Sie halten den Druck nicht mehr aus! Es flimmert bereits die siebte Folge von "Love Fool" über die Bildschirme. In der etwas anderen Datingshow mischen sich unter die flirtwilligen Singles auch Vergebene. Ihr Ziel ist es, bis zum Ende unentdeckt zu bleiben und die Singles hinters Licht zu führen. Eines der geheimen Couples kommt in dieser Folge besonders ins Wanken – bevor ihre Mitstreiter ihnen zuvorkommen, verlassen sie die Villa freiwillig!

"Ich muss hier nicht nur mich selbst schützen, sondern auch den Menschen, der mir am allermeisten bedeutet in meinem Leben – Und das ist Vika", verkündete Nico die Exit-Entscheidung des Paares vor der gesamten Gruppe. Schon in den vergangenen Folgen fiel des Öfteren der Verdacht auf die beiden. Bei einer Techno-Party entlarvte sich das eigentliche Paar dann vollends und konnte seine Mitstreiter nicht mehr von ihrer Fährte abbringen.

Dass Nico und Vika in Wahrheit ein Pärchen sind, hat ihre Villa-Mitbewohner nicht sonderlich überrascht. "Ich wusste das, ich habe das auch zu jedem gesagt", reagiert Ariel unbeeindruckt auf Nicos Verkündung. Auch Nadja nimmt dem Couple ihr falsches Spiel nicht besonders übel: "Wenn ihr hier raus seid, bumst erst mal richtig!"

