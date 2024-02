Die Ochsenknechts packen über Jimi Blues Schuldenberg aus

Zwischen Jimi Blue Ochsenknecht (32) und seiner Familie herrscht Funkstille. Grund für den Clinch ist wohl seine neue Liebe, Laura Marie Geissler (25). Bekannt ist, dass er auch in der neuen Staffel der Dokuserie Diese Ochsenknechts nicht zu sehen sein wird. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Schauspieler nicht thematisiert wird. Nun packen Cheyenne (23) und Natascha Ochsenknecht (59) aus: So brenzlig ist Jimis finanzielle Lage!

Neben dem Ärger mit seiner Familie plagen den "Hey Jimi"-Interpreten auch noch Geldprobleme plagen. "Jimi wird von mehreren Leuten gesucht, weil er einfach vielen Leuten Geld schuldet", erklärt Cheyenne in einem Clip aus "Diese Ochsenknechts". Die Lage scheint ernst zu sein. Auch Mama Natascha ist sichtlich besorgt und bestätigt: "Die Hütte brennt."

Auch in weiteren Szenen der dritten Staffel wird es um das Drama mit Jimi gehen. "Das war nicht mehr mein Kind", erklärt Natascha in einem Clip und deutet an, dass er sie beleidigt habe. "Der Junge ist komplett ferngesteuert", stellt sie fest.

Sky Deutschland/Jennifer Endom "Diese Ochsenknechts"

Getty Images Cheyenne und Natascha Ochsenknecht bei der Marina-Hörmanseder-Show auf der Berlin Fashion Week 2019

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht mit seiner Verlobten Laura-Marie Geissler

