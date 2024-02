Rappt Kanye West in neuem Song über Skandal-Bootstour?

Kanye West (46) und seine Ehefrau Bianca Censori sorgen fast nur noch für Negativ-Schlagzeilen. Laut einem Experten stellt der Rapper seine Frau öffentlich zur Show und manipuliert sie. Im vergangenen Jahr in Venedig wurde der Künstler sogar mit herunter gelassener Hose auf einer Gondel abgelichtet. Doch nicht nur das war damals merkwürdig: Denn Bianca kniete zudem verdächtig vor ihm. Und offenbar thematisiert Kanye diesen Eklat jetzt in seinem neuen Album.

Kanye macht in seinem neuen Album "Vultures 1" anscheinend eine Anspielung auf die unangemessene Bootsfahrt mit seiner Ehefrau Bianca in Italien. In dem Song "F-k Sumn" rappt der Grammy-Gewinner darüber, wie er unanständige Dinge mit ihr tun wolle. "Fick mich, blas mir öffentlich einen", heißt es nämlich in einer Strophe, wie Page Six berichtet.

Die Fans sorgen sich und finden, dass Kanye Bianca sexualisiert. In einem Interview mit The Sun analysierte die Psychologin Carolyn Mair das fragwürdige Verhalten des Songwriters. Sie kam zu dem Ergebnis, dass er nur auf ihre "körperliche Erscheinung" und die "sexuellen Attribute" fixiert sei. Außerdem erklärte sie: "Objektivierung wird als respektlos und entmenschlichend angesehen."

Instagram / kanyewest Collage: Kanye West mit seiner Frau Bianca Censori, Januar 2024

Instagram / kanyewest Bianca Censori, Designerin

Instagram / kanyewest Bianca Censori, Ehefrau von Kanye West

