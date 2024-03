Jax Taylor und Brittany Cartwright geraten heftig aneinander

Vor Kurzem wurde das Ehe-Aus von Brittany Cartwright und Jax Taylor publik. Bald werden die Fans des Ex-Ehepaars in der neuen TV-Show "The Valley" mehr über die Hintergründe der Trennung erfahren. Ein Teaser verrät vorab, dass es heiß hergehen wird. Unter anderem eskaliert die Situation zwischen den beiden Reality-TV-Stars bei einem Treffen mit Freunden. "Du bist mein verfickter Ehemann und du versuchst, mich als schlechte Person hinzustellen - fick dich", schreit sie den Vater ihres Kindes an. "Sie hat ein verficktes Problem", schießt der daraufhin zurück.

Doch damit nicht genug: Im Laufe des Clips kommt es zu einer Grundsatzdiskussion zwischen Brittany und Jax – während sie sich noch ein Kind wünscht, steht er weiterem Nachwuchs kritisch gegenüber. "Ein weiteres menschliches Wesen in die Welt zu setzen, macht mir Sorgen", meint Jax. Das Gespräch eskaliert schnell, woraufhin Brittany dann ihren Freundinnen ihr Herz ausschüttet: "Ich habe nicht das Gefühl, dass er sich zu mir hingezogen fühlt. Wir haben zum Beispiel nie Sex".

Mittlerweile gehen die beiden getrennte Wege. Einige Fans witterten jedoch einen PR-Stunt, um mehr Aufmerksamkeit für die neue Show "The Valley" zu schaffen. Brittanys BFF Lala Kent (33) stellt zu Gast bei "Watch What Happens Live" jedoch klar: "Dabei brauchen sie keine Hilfe" und ergänzt: "Sie sind einfach durcheinander."

Instagram / brittany Jax Taylor und Brittany Cartwright mit Sohn Cruz

ActionPress / MJT / AdMedia / SIPA Lala Kent und Brittany Cartwright, 2019

