Zahn ausgeschlagen: Cosimo Citiolo landete beinahe im Knast!

Cosimo Citiolo (42) hat es faustdick hinter den Ohren! Die DSDS-Ikone steht derzeit für die TV-Show "The 50" vor der Kamera – der Realitystar kämpft mit seinen Mitstreitern um ein Preisgeld von 50.000 Euro, das für einen Follower gedacht ist. Doch Cosimo nutzt das Scheinwerferlicht, um über seine kriminelle Vergangenheit auszupacken. "Ein Mann hat meiner Ex auf den Arsch geschlagen, und dann habe ich dem den Zahn ausgeschlagen", verrät Cosimo im Gespräch mit seinen TV-Kollegen Max Bornmann, Jenny Elvers (51) und Yasin Mohamed (32). Die handgreifliche Auseinandersetzung blieb nicht folgenlos für den Sänger. "Ich war bei 20.000 Euro am Schluss. Ey, glaub mir, zwei Jahre auf Bewährung waren die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich habe immer Angst gehabt. Bei jeder Bewegung denkst du, jeder will dich ficken", erzählt Cosimo freimütig.

Einem weiteren Intermezzo habe der Reality-TV-Darsteller dann aber versucht, aus dem Weg zu gehen – aus Angst, hinter Gittern zu landen: "Einmal hat mich einer während der Bewährung ganz böse angeguckt und ich dachte, er will eine Schlägerei anfangen und ich bin weggegangen, weil ich darauf keinen Bock hatte. Wäre es eskaliert, wäre ich zwei Jahre drinnen."

Doch das ist nicht das erste Mal, dass Cosimo im Fernsehen über seine persönlichen Probleme auspackt: Während seiner Zeit im Dschungelcamp sprach der 42-Jährige offen über seine Spielsucht und sein daraus entstandenes Geldproblem. "Anfang war noch alles in Ordnung. [...] Die [Spielautomaten] wurden immer gefährlicher", schilderte er. Unter anderem habe ihm sein Vater Geld für den Führerschein gegeben, doch der Tattoo-Liebhaber habe die Scheine lieber für Glücksspiele ausgegeben.

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo, Dschungelcamp-Kandidat 2023

RTL+ Cosimo Citiolo, Dschungelcamp-Halbfinalist 2023

