Nickelodeon-Skandal: Räumt TV-Produzent jetzt Fehler ein?

Die Dokumentation "Quiet on Set" deckte auf, dass es während der Dreharbeiten mehrere Produktionen des Kindersenders Nickelodeon zu unangemessenem Umgang mit den Kinderdarstellern gekommen sei. Im Zentrum der Anschuldigungen steht Produzent Dan Schneider. Dieser meldet sich nun zu Wort und scheint die Vorwürfe nicht leugnen zu wollen. "Wenn ich mich mit meinem vergangenen Verhalten auseinandersetzte, von dem einiges peinlich ist und das ich bereue, schulde ich einigen Leuten definitiv eine ziemlich starke Entschuldigung", erklärt Dan in einem YouTube-Video. Er führt weiter aus: "Ich wünschte, ich könnte zurückgehen, vor allem in die früheren Jahre meiner Karriere und die Größe und die Erfahrung mitbringen, die ich jetzt habe, und einfach einen besseren Job machen und niemals das Gefühl haben, dass es in Ordnung war, jemandem gegenüber ein Arschloch zu sein."

Auch die damals entstandenen Produkte würde Dan heute verändern. Manche Witze, die er in Kindershows herein geschrieben hatte, würde er heute lieber herausschneiden. "Ich möchte, dass meine Shows beliebt sind. Ich möchte, dass jeder sie mag, und je mehr Leute die Shows mögen, desto glücklicher bin ich. Wenn es also etwas gibt, das gestrichen werden muss, weil es jemanden verärgert, dann streichen wir es", räumt er ein. Allerdings seien die Witze immer für Kinder geschrieben worden sein, denn sie hätten das lustig gefunden.

Die Doku soll unter Hinzuziehung von Zeugen "die giftige und gefährliche Kultur hinter einigen der bekanntesten Kindersendungen der späten 1990er- und frühen 2000er-Jahre aufdecken". In den Skandal verwickelt sind bisher bekannte Kinderstars wie Drake Bell (37) aus "Drake & Josh". Aber auch Amanda Bynes (37), die in dem Film als Minderjährige zusammen mit Dan im Whirlpool zu sehen war, ist beteiligt. Welches Ausmaß die Doku haben wird, bleibt aktuell aber noch abzuwarten.

Getty Images Dan Schneider, 2011

Getty Images Drake Bell, Schauspieler

