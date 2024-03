"Einen gescheppert": Cosimo Citiolo masturbiert bei "The 50"

Er hat keine Hemmungen! Cosimo Citiolo (42) kämpft derzeit mit weiteren Reality-TV-Darstellern in der TV-Show The 50 um Geld für seine Follower. Um dem permanenten Stress während der Dreharbeiten zu entfliehen, gönnte sich die DSDS-Ikone kurzerhand etwas Qualitytime der besonderen Art und Weise: Im Gespräch mit Jenny Elvers (51) und Yasin (32) packt der Realitystar aus und verrät, dass er sich vergangene Nacht selbst befriedigte. "Ich habe mir einen gescheppert. Heimlich, natürlich unter der Decke", erzählt er freimütig und erklärt: "Ich hab es so gemacht, dass es keiner gesehen hat." Nach der Masturbation fühlt sich Cosimo wie neugeboren: "Nach diesem ganzen Stress hat es gut getan. Und ich merke, dass ich mich heute ganz anders fühle. So als hätte ich Vitamine bekommen."

Das ist nicht das erste Mal, dass Cosimo während "The 50" unverhohlen über private Angelegenheiten plaudert. "Ein Mann hat meiner Ex auf den Arsch geschlagen, und dann habe ich dem den Zahn ausgeschlagen", verriet der "Ketschup Mayo Sandwich"-Interpret in einer früheren Folge seinen TV-Kollegen Max Bornmann, Jenny und Yasin. Der tätliche Angriff blieb nicht folgenlos für den 42-Jährigen. "Ich war bei 20.000 Euro am Schluss. Ey, glaub mir, zwei Jahre auf Bewährung waren die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich habe immer Angst gehabt. Bei jeder Bewegung denkst du, jeder will dich ficken", gesteht er.

Mit seiner lustigen Art sammelt Cosimo bei seinen "The 50"-Mitstreitern derzeit viele Pluspunkte. Das war nicht immer so: Im vergangenen Jahr war er Kandidat beim Dschungelcamp – seine Urwald-Mitbewohnerin Cecilia Asoro äußerte nach der Show ihren Ärger über sein Verhalten. "Der hat am Telefon Dinge gesagt, wie: 'Ich werde die lebendig begraben' und so eine Scheiße", berichtete die ehemalige GNTM-Teilnehmerin auf Instagram.

Instagram/cosimoofficial Cosimo Citiolo, Reality-TV-Star

RTL / Warner / Hana Naveh Cecilia, “Bachelor in Paradise”-Kandidatin 2023

Wie findet ihr es, dass Cosimo während seiner Zeit bei "The 50" masturbierte? Witzig! Er ist ein Lebemann. Das geht gar nicht! Ergebnis anzeigen



