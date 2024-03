Skurriler Plan: Nico Schwanz "vögelt sich zur Traumfrau"!

Mit der großen Liebe hat es bei Nico Schwanz (46) bisher nicht so wirklich klappen wollen. Doch dass der Realitystar derzeit Single ist, scheint ihn nicht sonderlich zu stören. "Es gibt ja natürlich auch Frauen, die das genauso sehen wie ich, dass Sex zum Beispiel Sex ist und man gar nicht eine Beziehung eingehen muss, wenn's so nicht klappt", erklärt Nico im Interview mit RTL. Obwohl der 46-Jährige sein Singleleben in vollen Zügen genießt, hat er die Hoffnung, die große Liebe zu finden, noch nicht aufgegeben. Und wie genau würde Nico die Suche nach seiner Traumfrau anstellen? "Ich liebe Sex und ich vögel mich jetzt einfach zur Traumfrau durch", verrät er im Interview.

Anfang des Jahres zeigte sich der Casanova noch des Öfteren mit einer unbekannten Dame in der Öffentlichkeit. Diese Frau ist wohl nicht die Richtige für Nico gewesen, denn für eine Beziehung hatte es scheinbar nicht gereicht. "Die Frau gibt es nicht mehr – aber dafür mehrere andere Frauen", plaudert der Reality-TV-Star aus und betont: "Ich bin ziemlich ausgelastet, kann ich sagen." Klingt ganz danach, dass er trotz seines Singleseins nicht sonderlich einsam zu sein scheint.

Dass es bei Nico und der Unbekannten nicht geklappt hat, hatte wohl nicht am unzureichenden Liebesspiel zwischen den beiden gelegen. In einem Interview mit dem Sender packte er schlüpfrige Details zu einer ihrer gemeinsamen Liebesnächte aus: Ganze sechs Stunden lang betrieben die beiden Matratzensport! "Es war zärtlich, liebevoll, hart, einfach Fifty Shades of Grey. Es war geil – einfach sechs Stunden lang Liebe", schwärmte er im Gespräch.

Privat Nico Schwanz, Malemodel

Promiflash Nico Schwanz mit unbekannter Frau bei der Halloween-Party von Denise Merten

Was haltet ihr von Nicos Strategie, durch die Betten zu hüpfen, um die Liebe seines Lebens zu finden? Ziemlich verrückt, aber interessant. Ich finde, das geht gar nicht. Ergebnis anzeigen



