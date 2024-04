Tanja Tischewitsch hatte wohl Sex mit Matthias Schweighöfer

Tanja Tischewitsch (34) plaudert aus dem Nähkästchen! Der Realitystar war mit der Castingshow DSDS bekannt geworden. Seither darf sie sich über die Teilnahme an so einigen TV-Formaten freuen. Sogar für den Kinofilm "100 Dinge" stand sie bereits vor der Kamera – an ihrer Seite kein Geringerer als Matthias Schweighöfer (43)! In ihrem Podcast "Royal Spice" plaudert sie nun aus, dass sie während der Dreharbeiten intim mit dem Schauspieler geworden sei! Nachdem Tanja den Filmstar in einer Szene einfach geküsst hatte, obwohl es gar nicht im Drehbuch gestanden habe, habe sie ihn auf ihr Zimmer eingeladen. "Auf einmal klopft es an der Tür, und es war wirklich wie im Film. Dann stand er da mit einer Weinflasche, Kübel, Eiswürfel und zwei Gläsern", erinnert sich das Reality-Sternchen.

Obwohl sie sich dort zunächst nur unterhalten hätten, habe Tanja die Initiative ergriffen. "Dann habe ich den einfach gezogen und dann haben wir uns geküsst", erzählt sie. Schließlich sei es zum Sex gekommen. Davon schwärmt die Hannoveranerin noch immer. Es sei "super" gewesen. Damals seien die beiden Co-Stars Single gewesen. Matthias äußerte sich bislang nicht dazu.

Mittlerweile hat Matthias ohnehin eine neue Frau an seiner Seite: Ruby O. Fee (28)! Ihr Liebesglück zeigen die beiden auch immer über beide Ohren verknallt im Netz. "Bleib so wie du bist, denn so wie du bist, bist du einfach alles: Freundin, Partnerin, Kollegin, Vorbild, Queen... und so viel mehr", schwärmte der Familienvater erst vor wenigen Wochen auf Instagram über seine Angebetete, die an diesem Tag ihren 28. Geburtstag feierte.

Instagram / tanjatischewitsch Tanja Tischewitsch, Ex-DSDS-Teilnehmerin

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee bei der Netflix Golden Globe After Party 2024

Glaubt ihr, dass die Geschichte stimmt? Ja, so etwas denkt sie sich bestimmt nicht aus! Nein, ich bin skeptisch... Ergebnis anzeigen



