Etwa FSK 18? Das ist Olivia Colmans Lieblingsschimpfwort!

In The Crown begeistert Olivia Colman (50) in ihrer Rolle als Queen Elizabeth II. (✝96) und wurde für ihre Darbietung sogar mit einem Oscar ausgezeichnet. Anders als mit ihrer beruflichen Karriere hält sich die Schauspielerin mit ihrem Privatleben ziemlich bedeckt – doch nun macht die dreifache Mutter wohl mal eine Ausnahme! Im Interview mit Bild verrät sie ihr Lieblingsschimpfwort. "Eigentlich mag ich sie alle. Aber 'Fotze' ist mein absoluter Favorit. Ich liebe die Konsonanten in dem Wort", erklärt Olivia, ohne mit der Wimper zu zucken.

Im Gespräch begründet die 50-Jährige auch, warum es ihr gerade dieser derbe Ausdruck angetan habe. "Ich finde es wichtig, dass wir Frauen das benutzen. Für mich ist das immer ein Lackmustest, ein Prüfstein", macht die "The Father"-Darstellerin deutlich und fügt hinzu: "Merke ich, dass sich beim anderen der Schließmuskel zusammenzieht, dann weiß ich: Mit dieser Person werde ich nicht klarkommen. Lacht die Person los, ist das ein gutes Zeichen."

Mit schmutzigen Ausrufen um sich zu werfen, empfinde Olivia als sehr befreiend. Gegenüber dem Blatt plaudert die Golden Globe-Gewinnerin aus, dass sie fast täglich fluche. "Aber nicht zwangsläufig, weil ich wütend bin. Ein gutes 'Scheiße' ist auch immer schön", erklärt sie und liefert im gleichen Atemzug direkt noch einige Beispiele: "Wenn du dir den Finger einklemmst oder den Kopf anstößt, fühlt sich so ein 'Scheiße!' richtig gut an."

Olivia Colman, Schauspieler

Olivia Colman im Februar 2024

