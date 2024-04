"Ordentlich durchvögeln": Anne Wünsche immer freizügiger?

Die Podcasterin Anne Wünsche (32) zeigt sich auf ihrem OnlyFans-Account immer freizügiger! Auf ihrem Profil präsentiert sie sich selbstbewusst in die Kamera blickend und gewährt ihren Fans intime Einblicke. Die letzten Beiträge auf der Plattform zeigen die dreifache Mutter im knappen Bikini und teilweise vollkommen nackt. In kurzen Videos twerkt die YouTuberin für ihre Follower und stellt ihren Körper zur Schau. Hinzu kommen nackte Spiegelselfies und kurze Momentaufnahmen, die ihre Follower in den Bann ziehen. Ihre Bildunterschriften sprechen Bände: "Ich wünschte mir, du würdest vor mir stehen und mich ordentlich durchvögeln". Mit Aussagen wie diesen, gepaart mit freizügigen Bildern und Videos, vergrößert die Schauspielerin kontinuierlich ihre Followerzahl.

Seit über einem Jahr ist die Content Creatorin auf der Erotik-Plattform OnlyFans unterwegs – und das äußerst erfolgreich! Gegenüber Bild verriet die 32-Jährige, dass sie es geschafft habe, innerhalb eines Monats 200.000 Euro zu verdienen. Insgesamt habe sie 2023 über eine Million Euro Umsatz durch das Posten von aufreizenden Bildern und Videos verdient. "Ich will euch damit motivieren, an euch zu glauben", schreibt sie auf Social Media.

Trotz ihres beruflichen Erfolgs muss sich die ehemalige Berlin - Tag & Nacht - Darstellerin Unmengen an Kritik aufgrund ihres finanziellen Standbeins aussetzen. Diese versuche sie jedoch nicht allzu nahe an sich herankommen zu lassen: "Ich bekomme gefühlt für alles harte Kritik, also macht es kaum noch einen Unterschied. Ich mache nichts Verwerfliches und halte mich an meine persönlichen Grenzen, die ich gesetzt habe", erklärt sie gegenüber Bild und fügt hinzu: "Sex ist nichts Schlimmes und auch ich mache nichts Schlimmes."

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Oktober 2023 in Italien

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Anne Wünsches Entscheidung, sich freizügiger auf OnlyFans zu zeigen? Ich finde es mutig und selbstbestimmt! Ich finde es gewöhnungsbedürftig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de