Böse oder gut? Diese GZSZ-Rolle spielt Wolfgang Bahro lieber

Im Cast von GZSZ hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Neben vielen neuen Gesichtern gibt es auch Stars, die die Serienfans bereits seit vielen Jahren begeistern – so auch Wolfgang Bahro (63). Als Jo Gerner gilt der gebürtige Berliner bis heute als einer der ultimativen Bösewichte der Daily. Inzwischen gehört das jedoch weitgehend der Vergangenheit an. Auf die Frage, welche Rolle er lieber spiele – die des skrupellosen Rechtsanwalts oder des liebevollen Familienvaters – entgegnet Wolfgang im Promiflash-Interview: "In jedem Fall macht die Rolle des Bösewichts mehr Spaß, da man hier auch viel mehr Facetten zeigen kann als bei einem Familienvater."

Ob Wolfgang irgendwann noch mal als erbarmungsloser Serienschurke auf den TV-Bildschirmen zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Jedoch hat der 63-Jährige schon die ein oder andere weitere Idee, sollte er irgendwann selbst Herr über das Drehbuch sein. "Wir hatten öfter auch bei GZSZ-Traumsequenzen, in denen die GZSZ-Charaktere in andere Rollen schlüpften und in andere Zeiten reisten", erklärt er weiter im Interview und fügt hinzu: "Ich würde mir gerne ein Weihnachtsspecial wünschen, in dem Gerner im Traum in die Rolle des Scrooge schlüpft und mit den anderen Charakteren von GZSZ 'Eine Weihnachtsgeschichte' von Charles Dickens spielt."

Zuletzt hatte der Serienstar eine Pause bei der beliebten Daily angekündigt – aus der er Mitte März jedoch wieder zurückkehrte. "Ich nehme wie jedes Jahr eine kurze kreative Auszeit, auch, um mich anderen Projekten zu widmen, für die ich sonst keine Zeit finde", begründete er seine damalige Entscheidung im Interview mit RTL. Doch soll die Geschichte um Jo Gerner auch in seiner Drehpause nicht vollends in den Hintergrund rücken. "Während meiner Pause wird Jo eine Gastprofessur an der Harvard University annehmen", erklärte Wolfgang daraufhin weiter.

RTL Wolfgang Bahro und Valentina Pahde am Set von GZSZ

RTL / Bernd Jaworek Wolfgang Bahro als Jo Gerner in "Gute Zeiten, schlechten Zeiten"

