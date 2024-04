"Junkie": Zico Banach ärgert sich über Pia Tillmanns Sohn

Zico Banach (33) und Pia Tillmann (38) sind eine waschechte Patchwork-Familie. Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin brachte ihren Sohn Henry mit in die Beziehung. Gemeinsam haben die Sommerhaus-Bekanntheiten aber auch seit wenigen Wochen einen gemeinsamen Sohn namens Pepe Moe. In Sachen Internetnutzung ist das Neugeborene noch nicht so weit – sein großer Bruder Henry aber schon. Ganz zum Leidwesen von Stiefpapa Zico. Der ärgert sich in seiner Instagram-Story: "Egal ob Nintendo, egal ob Tablet, er ist da wie so ein Junkie. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass es für ihn wie so Heroin ist."

Der kleine Pepe ist mittlerweile circa drei Wochen alt. Anfangs hatte sich die frisch gebackene Mama noch ziemlich euphorisch bei ihren Followern gemeldet. Das scheint sich nun etwas geändert zu haben. "Es ist einfach der Wurm drin momentan", berichtete Pia vor wenigen Tagen im Netz. Zico sei angeschlagen, weswegen alles drunter und drüber laufen würde: "Er hält Abstand zu uns [...]. Pepe hat trotzdem etwas Schnupfen und Husten."

Kurz nach der Entbindung sah es noch ganz anders aus. "Nur als kurzes Lebenszeichen: Es geht uns traumhaft und wunderbar. Wir genießen momentan die erste Zeit zusammen als Familie, lernen uns kennen und sind einfach nur voller Euphorie, Glück und Liebe", schrieb sie in ihrer Story. Pia freue sich sehr über die zahlreichen Glückwünsche, wolle ihre Privatsphäre aber vorerst weiterhin schützen.

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann mit Baby Pepe Moe

Instagram / piatillmann Pia Tillmann mit ihren zwei Söhnen Henry und Pepe Moe

