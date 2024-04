Hat Patrick Romer Antonia Hemmer mit dieser Frau betrogen?

Antonia Hemmer (24) sucht nach der Liebespleite mit Ex Patrick Romer (28) bei Make Love, Fake Love nach ihrem Traummann. In der Datingshow scheint die Blondine Gefallen an Xander zu finden. Ihm verrät sie in der aktuellen Folge ein Geheimnis: Antonia wurde von Patrick betrogen! Nun plaudert ein Insider gegenüber RTL aus, um wen es sich dabei handeln könnte. "Chethrin Schulze (32) war zum Zeitpunkt des Videodrehs selber als Gast in dem Haus und flirtete den ganzen Abend bereits heftig mit Patrick. Dass es aber so eskalieren wird, hätte niemand gedacht." Bislang äußert sich keiner der Beteiligten zu den Fremdgehvorwürfen.

Besonders pikant: Die Love Island-Bekanntheit soll zu diesem Zeitpunkt selbst vergeben gewesen sein! Deswegen seien Antonias Freunde, die "eindeutige Geräusche aus dem Schlafzimmer von Chethrin" gehört hätten, besonders schockiert gewesen sein. Außerdem packt der Insider aus, dass sich die Influencerin gar nicht unmittelbar nach der Affäre von Patrick getrennt habe: "Nur schade, dass sich Antonia nicht bereits hier, nach diesem krassen Fehltritt, von Patrick getrennt hat."

Zuvor hatte Antonia Xander anvertraut, dass sie von ihrem Ex hintergangen wurde. "Ich wurde in meiner letzten Beziehung betrogen", gab die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin zu und erklärte: "Sein Verhalten im Sommerhaus war nicht der Grund für [die Trennung] – danach ist noch was viel Schlimmeres passiert." Das einstige Paar sei für einen Videodreh gemeinsam nach Mallorca gereist. Nachts sei sie von einer Freundin geweckt worden, die sie zu einem anderen Zimmer geführt habe. Dort habe sie ihn mit einer anderen Frau erwischt. "Sie sagt: 'Mach die Tür auf' und da lag mein Freund mit einer anderen im Bett."

Anzeige Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, "Love Island"-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

RTL Antonia Hemmer bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Chethrin wird sich dazu noch äußern? Ja, sie wird bestimmt was dazu sagen! Nee, sie wird darauf nicht eingehen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de