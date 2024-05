Britney Spears bezeichnet Schwester Jamie Lynn als Schlampe

Britney Spears (42) nimmt kein Blatt vor den Mund. Mit einem neuen Video, welches sie auf Instagram mit ihren Fans teilt, sorgt sie für ordentlich Wirbel. In dem wackeligen Clip sitzt der einstige Popstar gemeinsam mit Freunden in einem Geländewagen, der durch unebenes Terrain fährt. Britney erzählt, sie würden in den "Dschungel" fahren, dorthin, wo ihre Schwester Jamie Lynn Spears (33) "gebadet wurde". Hiermit bezieht sie sich wahrscheinlich auf die Teilnahme der Zoey 101-Darstellerin am britischen Dschungelcamp im November vergangenen Jahres. Dann holt sie noch einmal aus und bezeichnet Jamie Lynn wiederholt als "kleine Schlampe".

Bevor Jamie Lynn im vergangenen Jahr in den Dschungel einzog, hatte sie erklärt, nicht über ihre Schwester sprechen zu wollen. Im Camp angekommen, ließ sich die Schauspielerin dann aber doch zu der ein oder anderen Enthüllung über ihr berühmtes Familienmitglied hinreißen – so berichtete sie von einer Niederlage bei einer Preisverleihung, die Britneys Stolz sehr verletzt haben soll. Dennoch blieb sie Britney gegenüber fair und schlug sogar einen versöhnlichen Ton an. "Alles, was meine Schwester tat, hielt ich immer für das Beste. Ich habe gesagt: 'Redet nicht über meine Schwester, sie ist die Beste'", beteuerte sie. Auf die Frage hin, ob die beiden noch immer zerstritten seien, antwortete der ehemalige "Nickelodeon"-Star: "Ich liebe meine Schwester."

Der Streit im Hause Spears scheint zumindest seitens der "Toxic"-Interpretin noch nicht beendet zu sein. Erst vor wenigen Tagen wurde der Gerichtsprozess zwischen Britney und ihrem Vater Jamie Spears (71) beendet: Sie einigten sich zwar auf einen Vergleich, jedoch muss sie nun die Kosten des Verfahrens in Höhe von zwei Millionen Euro tragen. Dass sie mit dem Ergebnis ganz und gar nicht zufrieden ist, machte sie jüngst auf Instagram deutlich: "Meine Familie hat mich verletzt! Es hat keine Gerechtigkeit gegeben und es wird sie wahrscheinlich auch nie geben."

Britney Spears mit ihrer Schwester Jamie Lynn, 2003

Britney Spears, Sängerin

