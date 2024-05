"Kampf der Realitystars"-Zoff: Aleks und Maurice eskalieren!

Gibt es doch keine Harmonie zwischen Aleks Petrovic (33) und Maurice Dziwak? Obwohl die Männer ihre Streitigkeiten eigentlich mehr oder weniger klären konnten, geraten sie nun wieder heftig aneinander. Zwischen den Teilnehmern kommt es nach dem Safety-Spiel zu einem bedrohlichen Schlagabtausch, der beinahe in Handgreiflichkeiten endet. Maurice ist über Aleks' Sieg mehr als wütend und beginnt noch während des Spiels, seinen Mitstreiter ordentlich zu beleidigen. Nachdem Elsa Latifaj dem einstigen Temptation Island V.I.P.-Kandidaten berichtet, was über ihn gesagt wurde, geht dieser auf den Ex von Ricarda Raatz (31) los. "Hast du mich W*chser genannt?", brüllt der Muskelprotz seinem Kontrahenten zu. "Ja, du bist einer. Halte deine Fresse, du dummer W*chser. Hässlicher Bastard. Feige Ratte, Alter", schießt Maurice ungehalten zurück.

Diese Beleidigungen will Aleks nicht wortlos hinnehmen und nähert sich Maurice mit schnellen Schritten immer weiter an. Die Situation scheint so brenzlig zu sein, dass sogar die Produktion zur Hilfe eilt und die Streithähne voneinander trennen möchte, bevor das Ganze körperlich wird. Der Fitness-Freak schüttet dem Love Island-Star aber noch kurzerhand den Inhalt seiner Wasserflasche ins Gesicht, bevor sich die beiden voneinander entfernen. Aber nicht nur zwischen Aleks und Maurice eskaliert es. Letzterer eckte bereits zuvor bei der Platzierung an der Wand der Wahrheit mit Calvin Kleinen (32) an!

Wie in jeder Staffel müssen die Teilnehmer bei "Kampf der Realitystars" wieder eigenständig ihr Bild an der Wand der Wahrheit platzieren. Dafür müssen sie einschätzen, wer ihrer Meinung nach den größten Unterhaltungsfaktor für die Show mitbringt. Als es um die Platzierung von Calvin geht, ist Maurice der Meinung, dass dieser überhaupt keine Unterhaltung für die Zuschauer bietet. "Calvin, wofür steht der Junge? Für nichts. Der kann nichts", kommentiert er, als sein Mitstreiter für den dritten Platz vorgeschlagen wird. "In meinen Augen kannst du nur mit Frauen. Die eine lässt sich klären, die andere lässt sich befummeln. Mehr kommt da nicht", schießt Maurice weiter. Das lässt sich Calvin nicht gefallen und kontert daraufhin: "Was machst du denn, außer dich aufzuregen?"

Das Sommerhaus der Stars, RTL Maurice Dziwak bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn "Kampf der Realitystars"-Kandidat Calvin Kleinen

