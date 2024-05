Bereut "Make Love, Fake Love"-Xander Lästerei über Antonia?

Xander gilt bei Make Love, Fake Love eigentlich als Antonia Hemmers (24) Favorit. Doch in der aktuellen Folge scheint er es sich mit ihr zu verscherzen. Nachdem herauskam, dass er über die Single-Lady gelästert hatte, ruderte er zurück und entschuldigte sich – er habe es nicht so gemeint. Im Promiflash-Interview verrät Xander, wie er heute darüber denkt: "Das würde ich natürlich niemals machen und das, was ich gesagt habe, war auch sehr dämlich von mir und geht gar nicht!" Er sei enttäuscht gewesen, dass Toni den Lovekey Laurence gegeben hatte. "Danach war ich verletzt und hatte meine Emotionen nicht mehr im Griff", rechtfertigt sich Xander.

Nachdem er das erfahren hatte, seien ihm die Sicherungen durchgebrannt. "Mir ging es dabei nicht gut, weil es auch so überraschend kam. Zehn Minuten vorher war Toni noch bei mir unter der Dusche und dann schläft sofort der nächste Mann bei ihr", erklärt Xander im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Ich denke, man hätte das auch ein bisschen anders handhaben können." Heute weiß er: "Ich habe mich auf jeden Fall im Ton vergriffen und das ist ein No-Go. Ich hätte meine Emotionen besser im Griff haben müssen und meine Gefühlslage anders ausdrücken beziehungsweise kommunizieren müssen. Mein Verhalten war nicht gut."

Zuvor hatte der Blondschopf fies über Antonia gelästert. Er sagte Dinge wie: "Ich würde ihre beste Freundin vor ihr bumsen!" und "Sie kommt unter meine Dusche, ich bin da komplett nackt drinnen. Natürlich macht mich das geil." Die Sätze bekommt auch Xanders Freundin Lisa Postel in der anderen Villa zu hören. Noch in der Sendung servierte sie ihren damaligen Partner ab.

RTL Xander und Antonia unter der Dusche bei "Make Love, Fake Love"

RTL/ privat Lisa und Xander von "Make Love, Fake Love"

