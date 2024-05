Fällt Antonia etwa auf "Make Love, Fake Love"-Xander rein?

Bei Make Love, Fake Love ist Antonia Hemmer (24) derzeit auf der Suche nach ihrem Mr. Right – und von Anfang an scheint die Ex von Patrick Romer (28) einen Narren an Kandidat Xander gefressen zu haben. Der Münchner machte sich von Beginn an rar und weckte so das Interesse der Influencerin. "Xander schafft es schon wirklich krass, mir den Kopf zu verdrehen", gestand Antonia. Schnell wurde es dann immer intensiver zwischen den beiden: So landeten sie gleich zweimal unter der Dusche – einmal war der Blondschopf sogar splitterfasernackt!

Xander fällt allerdings nicht nur durch heiße Szenen mit der Blondine auf: Verletzt, weil Antonia die Nacht mit einem anderen Mann verbrachte, ließ er sich zu krassen Aussagen hinter ihrem Rücken hinreißen. "Ich würde ihre beste Freundin vor ihr bumsen", gab er von den anderen Männern von sich. Als die Sache auf den Tisch kam, schaffte er es jedoch wieder, die 24-Jährige einzulullen – im Vieraugengespräch versöhnten sich die beiden trotz seiner Entgleisung wieder.

Was Antonia nicht zu merken scheint: In der Villa der Vergebenen sitzt Xanders Freundin Lisa und fällt bei den Aktionen ihres Freundes vom Glauben ab. "Dich will ich gar nicht mehr, du Ekelhafter. Diese Bilder wollte ich sehen. [...] Ich schäme mich zu Tode", schimpfte sie entsetzt, als sie die Duschszenen von den beiden Turteltauben sah. Am 7. Mai steht das Finale vor der Tür und bisher scheint niemand Xander die Favoritenposition streitig machen zu können. Glaubt ihr, dass Antonia auf ihn hereinfallen wird? Stimmt ab!

RTL Antonia und Make Love, Fake Love-Xander

Instagram / lisa_postel_ Lisa Postel, Reality-TV-Bekanntheit

