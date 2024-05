"Prominent getrennt"-Melina und Tim müssen zur Zeit zu zweit

Sie reden Klartext! Das Ex-Paar Melina Hoch und Tim Kühnel kämpft derzeit in der Show Prominent getrennt Seite an Seite um ein dickes Preisgeld. Zum Konzept der Show gehört auch die berühmt-berüchtigte Zeit zu zweit: Dort stellen sich die Ex-Partner noch ungeklärte Fragen. "Warum hast du im Klub mit einer anderen rumgeknutscht, obwohl wir uns wieder angenähert haben?", will die Cheerleaderin wissen. Eine Antwort kann ihr Tim darauf allerdings nicht geben. "Es ist ja nicht so, als ob es nur dich mitgenommen hätte. Denkst du, ich bin stolz darauf? Aber in dem Moment habe ich einfach nicht so weit gedacht", gesteht er. "Du weißt ja, was du damit angerichtet hast. Jetzt ist es halt wirklich over. Jetzt ist der Drops halt wirklich gelutscht", erklärt Melina sichtlich berührt.

Und auch Tim nimmt die Situation offenbar mit: "Dass ich einfach mit einem einzigen Tag, mit einem einzigen Abend drei Jahre kaputtgemacht habe, das ist einfach so krank." Dennoch beteuert er, dass seine Gefühle ihr gegenüber echt gewesen seien: "Ja, auf jeden Fall. Eigentlich von Tag eins an." Daraufhin bricht seine Verflossene in Tränen aus und Tim schließt sie in die Arme. Dennoch gibt Melina zu, dass sie ihre Wut und ihre Enttäuschung nicht abstellen kann. "Natürlich verstehen wir uns gut und wir reden und wir lachen, wir sind in den Spielen gut, aber manchmal denke ich mir dann einfach: 'Du hast alles kaputtgemacht!' Diese drei Jahre sind einfach für den Arsch und dann bin ich auch einfach traurig. Und dann will ich nicht mit dir reden und dann will ich dich nicht sehen." Am Ende ist sie mit dem Ergebnis aber zufrieden: "Ich wollte eine ehrliche Entschuldigung [...] und die habe ich auch auf jeden Fall heute bekommen."

Tim und Melina hatten sich 2020 in der Datingshow Love Island kennen und lieben gelernt – verkündeten jedoch kurz nach dem Ende der Sendung ihre Trennung. Doch das soll noch nicht alles gewesen sein: Wie der Ex-Kampf der Realitystars-Kandidat im Interview mit Promiflash verriet, trafen sie sich im Juni 2021 zufällig auf Mallorca wieder: "Dort haben wir ein sehr langes und intensives Gespräch geführt und unsere gemeinsame Zeit bei 'Love Island' und in den Monaten danach aufgearbeitet." Die TV-Bekanntheiten hätten sich danach immer wieder on-off gedatet, bis Tim im Klub eine andere Frau geküsst hatte.

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, TV-Bekanntheit

Instagram / timkuehnel Tim Kühnel, TV-Bekanntheit

