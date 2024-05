Xander sucht Ausreden bei "Make Love, Fake Love"-Wiedersehen

Beim großen Wiedersehen der zweiten Staffel von Make Love, Fake Love auf RTL+ geht es hitzig zu. Als ein Rückblick eingeblendet wird, in dem zu sehen ist, wie einige Männer sich abfällig über Antonia Hemmer (24) äußern, kochen die Emotionen hoch: Dass die Blondine auch anderen Männern in der Show Aufmerksamkeit schenkte, passte vor allem Xander überhaupt nicht. Gegenüber seinen Mitstreitern verriet der Sonnyboy, er "würde ihre beste Freundin vor ihr bumsen", wenn sie sich im realen Leben so verhalten würde. Von diesem Statement schienen alle Anwesenden geschockt zu sein – es sei schließlich der Job der Beauty, die Männer zu testen. Der Gewinner sucht nach Ausreden: Die anderen Kandidaten würden seine Reaktion nicht nachvollziehen können, weil sie nicht so lange dabei gewesen seien wie er. Da würden mal "Sachen herauskommen, die man gar nicht so meint".

Ganz einsehen will Antonias Favorit sein Fehlverhalten wohl nicht. Der Münchner versucht immer wieder, den Satz zu rechtfertigen. Es tue ihm schon leid und er wisse selbst, dass diese Aussage unangebracht war. Er sei aber gekränkt gewesen, als er erfuhr, dass sein Konkurrent Laurence die Nacht bei Antonia verbringen wird, kurz nachdem die Singlelady ihn selbst noch unter der Dusche überrascht hatte. Mit seinen Erklärungsversuchen stößt er in der Gesprächsrunde allerdings auf Unverständnis: Xander sei schließlich derjenige, der eigentlich eine Freundin hatte. Der 25-Jährige fiel aber nicht als Einziger durch unangebrachte Aussagen auf. Auch Marcel muss sich wegen mehrerer abwertender Äußerungen der Kritik der Gesprächsrunde stellen. Er habe in der Sendung das Unschuldslamm gespielt: Vor Toni sagte er, es gehöre sich nicht "respektlos über eine Frau zu sprechen", für die man in der Sendung sei. Zuvor hatte der Lippstädter gegenüber seinen Mitstreitern aber noch ganz andere Töne gespuckt: "Die nächste Chaya in Deutschland wartet schon". Beim Wiedersehen ringt nun auch der 28-Jährige um Ausreden für sein Verhalten.

Im Finale hatte sich die 24-Jährige für Xander entschieden, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt bereits wusste, dass er als vergebener Mann in die Villa eingezogen war. Auch er sagte, er wolle um das Herz der ehemaligen Bauer sucht Frau-Kandidatin kämpfen. Es hielt aber nicht lange bei den beiden, wie Antonia beim Wiedersehen auf RTL+ verrät: "Dann habe ich relativ schnell festgestellt, es kommt irgendwie doch nicht mehr von meiner Seite."

RTL Xander und Antonia unter der Dusche bei "Make Love, Fake Love"

RTL Antonia und Make Love, Fake Love-Xander

