"Prominent getrennt"-Michelle bietet Mike endlich die Stirn!

Mit den Worten: "Willst du mich verarschen, dass du mir nicht einmal 'Guten Morgen' sagst?" startet Michelle Monballijn in Folge sieben von Prominent getrennt. Damit zeigt sie sich von einer ganz neuen Seite. In den vergangenen Episoden hielt sich die Blondine eher zurück. Vor allem neben ihrem aufbrausenden Ex, Mike Cees, wirkte sie immer ruhig und deeskalierend. Jetzt beweist die 45-Jährige, dass sie auch anders kann. "Ich will keine Psychospielchen", macht die ehemalige Alles was zählt-Darstellerin deutlich und fügt hinzu: "Für Mike ist es total ungewohnt, die Michelle zu sehen, die ihm Grenzen setzt. Die ihm ganz klar Ansagen verteilt, was geht und was nicht geht." Davon, wie sich ihr Ex-Mann ihr gegenüber in der Show verhalte, sei Michelle richtig enttäuscht.

Fühlt sich Mike provoziert, weil seine Verflossene ihm auf einmal die Stirn bietet? "Ich sage dir, dass sie mich wieder so triggern will, dass ich wieder das Arschloch werde", befürchtet er im Gespräch mit Mitstreiter Nico Legat (26). Bei dem Paarspiel, das an diesem Tag ansteht, droht die Situation zwischen den beiden zu eskalieren. "Du sagst so eine Scheiße nicht zu mir. [...] Sagst du das noch mal, dann höre ich auf", behauptet sich Michelle gegen die Sprüche von Mike und fügt im ungewohnt schroffen Ton hinzu: "Ich lasse mir doch nicht von so einem Hampelmann so was erzählen". Ihr Teampartner hingegen behauptet, er würde das bereits kennen: "In Wirklichkeit ist es so, dass ich zu Hause immer ruhig bleibe und sie tickt aus. Aber das ist halt hinter verschlossener Tür."

Es scheint das erste Mal zu sein, dass die 45-Jährige sich in dieser Staffel gegenüber dem meist dominant wirkenden Realitystar behauptet. Bereits in Folge sechs äußerten die anderen Kandidaten die Vermutung, der 36-Jährige würde seine Ex stark beeinflussen: Eine lustig gemeinte Flirterei zwischen Max Bornmann und Michelle ist Mike ein Dorn im Auge. Nach einem Gespräch zwischen dem Noch-Ehepaar scheint auch die Schauspielerin ihre Meinung plötzlich geändert zu haben. Sie forderte eine Entschuldigung vom ehemaligen Make Love, Fake Love-Kandidaten.

RTL Michelle Monballijn und Mike Cees bei "Prominent getrennt" 2024

RTL Michelle Monballijn Mike Cees bei "Prominent getrennt" 2024

