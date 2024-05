Sarah Hyland schmachtet ihren Wells am 40. Geburtstag an

Sarah Hyland (33) widmet ihrem Mann einen süßen Post. Auf Instagram teilt die Modern Family-Bekanntheit eine niedliche Bilderreihe mit ihrem Mann Wells Adams (40). Auf einem Bild strecken die beiden Eheleute ihre Zungen raus und lecken sich gegenseitig an! "Alles Gute zum 40. Geburtstag für die Liebe meines Lebens! Du erhellst jeden Raum, den du betrittst, du zauberst ein Lächeln in jedes Gesicht und, was am wichtigsten ist, du liebst ohne Grenzen. Danke, dass du der tollste Ehemann bist, Wells. Ich liebe dich", schwärmt Sarah dazu.

Ihre Follower sind von dem Post begeistert – aber vor allem wegen einer Sache! Die meisten können der Schauspielerin gar nicht abkaufen, dass Wells schon 40 Jahre alt ist. "Du hättest mir sagen können, dass er gerade 25 geworden ist und du 22 bist und ich hätte dir geglaubt", kommentiert etwa ein Fan. Ein anderer fragt ebenfalls entgeistert: "40?!"

Im August 2022 gaben sich Sarah und Wells das Jawort. Auf einem Weingut in Kalifornien besiegelten die 31-Jährige und der einstige Bachelorette-Kandidat ihre Liebe. Dabei wurden sie von einem alten "Modern Family"-Kollegen begleitet: Jesse Tyler Ferguson (48) nahm Sarah und Wells die Ehegelübde ab!

Instagram / sarahhyland Wells Adams und Sarah Hyland

Backgrid/Garrett Press/MEGA Sarah Hyland und Wells Adams bei ihrer Hochzeit, August 2022 in Kalifornien

