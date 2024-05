Wer ist es? Der Floh gewinnt "The Masked Singer" dieses Jahr

Der The Masked Singer-Gewinner steht fest! Heute Abend fand das große Finale der beliebten Show statt. Am Ende mussten nur noch die Flip-Flops und der Floh gegeneinander antreten. Die Zuschauer haben sich schließlich entschieden und kürten den Floh zum Sieger! Dann musste er sich aber noch enthüllen. Und unter dem Floh versteckte sich in dieser Staffel Mirja Boes (52)! Überglücklich nahm die Komikerin ihre Maske ab und strahlte mit einer roten Nase ins Publikum. Sie war damit das 100. Kostüm, das in der Show demaskiert wurde!

Die Reise bei "The Masked Singer" war für sie richtig aufregend. Direkt nach ihrem Sieg schwärmt die Schauspielerin: "Wie schön ist das denn! [...] Was für eine Reise, leck' mich am Arsch, war das geil" Die vergangenen Wochen rätselten die Jury rund um Palina Rojinski (39) und Rick Kavanian (53) schon um die Wette. Mirja war dabei als Tipp immer ganz hoch im Kurs gewesen.

Im Finale mussten als Erstes die Flip-Flops ihre Maske abnehmen. Die Jury tippte unter anderem auf Bill (34) und Tom Kaulitz (34). Letztendlich steckten unter den beiden Schuhen aber die Musiker Heiko (25) und Roman Lochmann (25)!

Getty Images Mirja Boes, Komikerin

Panama Pictures Heiko und Roman Lochmann im September 2022 in Köln

